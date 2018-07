Marseille (AFP) Vor dem Hintergrund immer wieder aufflammender Konflikte zwischen Drogenbanden in Marseille ist in der südfranzösischen Stadt erneut ein Mensch erschossen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde der 20-jährige Mann am frühen Donnerstagmorgen am Steuer seines Wagens von einem Angreifer mit einer Kalaschnikow getötet. Ein Mensch, der sich in der Nähe des Tatorts in einer Bar aufhielt, wurde in Polizeigewahrsam genommen und am Donnerstagmorgen verhört.

