Paris (AFP) Mit Hilfe eines Erbgutabgleichs haben die französischen Ermittler den achten der zehn Attentäter vom 13. November identifiziert. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um den 25-jährigen Belgier mit marokkanischen Wurzeln Chakib Akrouh. Er hatte sich bei einem Polizeieinsatz im Pariser Vorort Saint-Denis am 18. November in die Luft gesprengt. Die Ermittler zählen ihn zu den Attentätern.

