Paris (AFP) Die französische Luftwaffe hat in der Nacht zum Donnerstag in der Nähe der irakischen Stadt Mossul ein Telekommunikationszentrum der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bombardiert. Nach Angaben von Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian handelte es sich um ein "Propagandazentrum" der Dschihadisten. Seit Montag flog die Luftwaffe demnach sieben Angriffe im Rahmen ihres Einsatzes im Irak und in Syrien gegen den IS.

