Paris (AFP) In Dieselautos des französischen Herstellers Renault ist nach Angaben der Pariser Regierung keine Schummelsoftware eingebaut. In einer Untersuchung sei keine Manipulationssoftware gefunden worden, sagte Umweltministerin Ségolène Royal am Donnerstag. Experten einer von der Regierung eingesetzten Kommission hatten vergangene Woche mehrere Büros und Werke des Konzerns durchsucht. Dies war am Donnerstag bekannt geworden und hatte der Aktie von Renault einen Kurssturz beschert.

