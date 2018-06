Grenoble (AFP) Im Zusammenhang mit einem tödlichen Lawinenunglück in den französischen Alpen befindet sich seit Donnerstag ein Aufsichtslehrer in Polizeigewahrsam. Die Generalstaatsanwaltschaft in Grenoble erklärte dazu, dem Beschuldigten werde fahrlässige Tötung zur Last gelegt. Beim Lawinenabgang auf einer gesperrten Piste in Les Deux Alpes waren am Mittwoch zwei Schüler und ein Tourist ums Leben gekommen, der Lehrer wurde schwer verletzt.

