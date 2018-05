Orlando (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist nicht gewillt, sich vorzeitig vom mexikanischen Torjäger Javier Chicharito Hernandez zu trennen. "Er ist unverkäuflich. Ich sehe seine jüngsten Aussagen auch nicht problematisch, da er lediglich erwähnt hat, was wir alle wissen, dass nämlich das Geschäft schnelllebig ist", sagte Bayer-Manager Jonas Boldt im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Hernandez hatte unlängst erklärt: "Ich habe in den letzten zwei, drei Jahren für Manchester United, Real Madrid und nun Leverkusen gespielt. In diesem Sport spielt es keine Rolle, ob man für zehn, zwölf Jahre unterschreibt oder jedes Jahr um eine Saison verlängert." Boldt urteilte: "Wenn man es genau betrachtet, könnte man ja auch herauslesen, dass er länger bleibt als bis 2018." Bayer hatte den 27-jährigen Hernandez im Sommer 2015 von Manchester United verpflichtet und mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet.

Entscheidend sei, dass der Werksklub das Heft des Handelns in seinen Händen habe. Boldt: "Ich denke, dass er weiß, was er an der Mannschaft und auch am Trainer hat. Er spielt regelmäßig und hat deswegen auch sein Selbstvertrauen zurückgewonnen. Er weiß, dass er durch unsere Art zu spielen immer wieder seine Torchancen bekommen wird."