Washington (dpa) - In den USA steht der unvorstellbar große Jackpot von 1,5 Milliarden Dollar zur Ziehung an. Bei dem Spiel geht es um 5 aus 69 Zahlen plus Zusatzzahl, die so genannte Powerball-Zahl. Es kam zu einem wahren Ansturm auf Annahmestellen und Online-Tipps. Gezogen wird um 5.00 Uhr deutscher Zeit. Die Chancen auf den Lottogewinn von umgerechnet rund 1,38 Milliarden Euro stehen bei etwa 1 zu 292 Millionen. Der Gewinn muss voll versteuert werden.

