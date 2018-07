Brüssel (AFP) Griechenland hat nach Angaben von Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem den Widerstand gegen eine Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) an seinem neuen Hilfsprogramm aufgegeben. Der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos habe bestätigt, dass Athen akzeptiere, "dass der IWF Teil des Prozesses sein muss", sagte Dijsselbloem am Donnerstag in Brüssel. Auch für Tsakalotos sei "absolut klar", dass dies Teil der Hilfsvereinbarung aus dem Sommer sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.