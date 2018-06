München (AFP) Die EU-Kommission hat Griechenland davor gewarnt, die Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) an seinem Hilfsprogramm in Frage zu stellen. "Ich will, dass der Fonds bei der Griechenland-Hilfe an Bord bleibt", sagte Währungskommissar Pierre Moscovici der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstagsausgabe). "Lasst uns mit dem IWF nicht spielen." Für viele Mitgliedsländer sei die IWF-Beteiligung "ein heikler Punkt, nicht nur für Deutschland".

