London (AFP) Der durch seine abgründigen Rollen weltberühmt gewordene britische Schauspieler Alan Rickman ist tot. Wie seine Familie am Donnerstag mitteilte, starb der 69-Jährige an den Folgen eines Krebsleidens. Der Gentleman mit der markant-schmeichelnden Stimme sammelte am Broadway seine ersten Meriten. Einem Millionenpublikum brannte er sich als dubioser Magier Severus Snape in allen acht "Harry Potter"-Filmen ins Gedächtnis.

