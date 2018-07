Jakarta (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat in der indonesischen Hauptstadt Jakarta eine Attentatsserie nach dem "Beispiel der Pariser Anschläge" verübt: Fünf Angreifer und zwei Zivilisten wurden nach Polizeiangaben getötet sowie mindestens 20 Menschen verletzt, als die Attentäter am Donnerstag mehrere Ziele angriffen und in der Millionenstadt Panik verbreiteten. US-Außenminister John Kerry sagte, der IS fordere mit seinen Taten zu seiner "eigenen Zerstörung" auf.

