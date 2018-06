Teheran (AFP) Der Iran hat nach eigenen Angaben seinen Schwerwasserreaktor in Arak gestoppt und damit eine letzte Kernforderung aus dem Atomabkommen mit dem Westen erfüllt. "Wir haben am Mittwoch den Reaktorkern angehalten und die Öffnungen mit Zement gefüllt", sagte Behrus Kamalwandi, Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde, am Donnerstag im staatlichen Fernsehen. Damit wäre der Iran nicht länger in der Lage, in Arak Plutonium für den Bau einer Atombombe zu produzieren.

