Mailand (AFP) Der US-italienische Autobauer Fiat Chrysler (FCA) hat eine in Vorbereitung befindliche Klage in den USA wegen angeblich frisierter Verkaufszahlen am Donnerstag als gegenstandslos zurückgewiesen. "Die Firma glaubt, dass der Vorwurf unbegründet ist", erklärte FCA in Mailand. Die Enthüllung der Klagevorbereitung durch die US-Internetseite Automotive News hatte die Fiat-Chrysler-Aktie am Donnerstag abstürzen lassen.

