Rom (dpa) - Der Papst will Obdachlose zum Lächeln bringen: Franziskus habe 2000 Bedürftige in den Zirkus eingeladen und das gesamte Zelt für die reservieren lassen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Anschließend sollen die Obdachlosen die Möglichkeit haben, sich vor Ort von eigens entsandten Sanitätern in Wohnmobilen untersuchen zu lassen. Die Vorstellung des Zirkus "Rony Roller", der derzeit in Rom gastiert, soll durch ein für den Papst geschriebenes Lied eines obdachlosen Musikers eröffnet werden. Der Pontifex ruft seit seinem Amtsantritt im März 2013 immer wieder zum Einsatz für Arme auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.