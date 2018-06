Schweinfurt (dpa) - Nachdem ein Nachbar Schüsse gehört und in einem Fenster einen Mann mit Waffe gesehen hatte, hat die Polizei in Schweinfurt das Gebiet um das Haus herum großräumig abgesperrt. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den abgesperrten Bereich nicht zu betreten, wie die Polizei am Donnerstag in Bayern mitteilte. Ein Spezialeinsatzkommando wurde angefordert. Anwohner wurden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.