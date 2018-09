London (dpa) - Nach dem Tod von David Bowie bereitet die Familie eine private Trauerfeier vor. Dabei solle an den "geliebten Ehemann, Vater und Freund" erinnert werden, heißt es in einem Eintrag auf Bowies Facebook-Seite. Über den Ort oder Zeitpunkt einer Beerdigung äußerte sich die Familie nicht. Sie bittet darum, ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren. Alle Konzerte und Ehrungen seien willkommen; man wolle aber keine von der Familie organisierten oder unterstützten öffentlichen Gedenkfeiern.

