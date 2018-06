Pound gibt IAAF-Präsident Coe Rückendeckung: Es gibt keinen Besseren

Unterschleißheim (dpa) - Der Chef der WADA-Untersuchungskommission, Richard Pound, hat IAAF-Präsident Sebastian Coe trotz der neuen Vorwürfe gegen die Leichtathletik-Führungsriege Rückendeckung gegeben. "Ich kann mir keinen Besseren als Lord Coe vorstellen, der das leitet. Wir drücken in dieser Hinsicht alle unsere Daumen", sagte der Kanadier am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Unterschleißheim. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat dem Leichtathletik-Weltverband IAAF in seinem neuen Ermittlungsbericht ein komplettes Versagen im Kampf gegen Doping und Korruption vorgeworfen. Der im August 2015 gewählte Präsident Coe war auf der Pressekonferenz anwesend.

Interpol ist Diack-Sohn Papa Massata auf der Spur



Unterschleißheim (dpa) - Interpol hat eine "Red Notice" zu Papa Massata Diack, dem Sohn des unter Korruptionsverdacht stehenden früheren Leichtathletik-Weltpräsidenten Lamine Diack, herausgegeben. Dies teilte die internationale Polizeiorganisation am Donnerstag mit. Damit wird um die Festnahme mit Ziel der Auslieferung ersucht.

Gegen Papa Massata ermittelt die französische Justiz wegen Bestechung, der Beihilfe zur Korruption und Geldwäsche. Sein Vater Lamine Diack war im November in Paris verhaftet worden, ist aber gegen Kaution auf freiem Fuß. Er soll unter anderem Doping-Fälle gegen Geld vertuscht haben. Papa Massata Diack lebt im Senegal.

Biathlet Simon Schempp fehlt auch in Staffel

Ruhpolding (dpa) - Der dreimalige Saisonsieger Simon Schempp wird beim Biathlon-Heimweltcup in Ruhpolding auch in der Staffel am Freitag fehlen. Der 27-Jährige, der wegen den Nachwehen einer Erkältung am Mittwoch das Einzelrennen und in der Vorwoche alle drei Wettkämpfe ausgelassen hatte, wurde nicht aufgestellt. Im zweiten Staffel-Wettbewerb der Saison schickt Bundestrainer Mark Kirchner nun Erik Lesser, Johannes Kühn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll ins Rennen. Schempp hatte am Donnerstag in der Chiemgau-Arena das Schnee-Training wieder aufgenommen. Er wird nun versuchen, am Samstag im Massenstart dabei zu sein.

Handballer nach fünf Stunden Busfahrt in EM-Spielort eingetroffen

Breslau (dpa) - Nach rund fünfstündiger Busfahrt sind die deutschen Handballer etwas müde, aber voller Optimismus im EM-Spielort Breslau angekommen. "Die Anreise war bestens organisiert. Wir waren nur etwas überrascht über den Zustand der Autobahn. Deswegen war der Mittagsschlaf im Bus ein wenig kurz", sagte Teammanager Oliver Roggisch am Donnerstag im Teamhotel. Dennoch sieht Bundestrainer Dagur Sigurdsson dem Auftakt am Samstag gegen Spanien mit Zuversicht entgegen. "Wir sind realistisch und wissen, dass Spanien der mit Abstand beste Gegner in der Gruppe ist. Aber wir wissen auch, dass wir jeden schlagen können", erklärte der Isländer.

Mustafi erreicht mit FC Valencia Viertelfinale im spanischen Pokal

Granada (dpa) - Fußball-Weltmeister Shkodran Mustafi ist mit dem FC Valencia erwartungsgemäß in das Viertelfinale des spanischen Pokals eingezogen. Beim Erstliga-Rivalen FC Granada gewann Valencia am Donnerstag mit Mustafi als Innenverteidiger 3:0. Nach dem 4:0-Heimsieg im Achtelfinal-Hinspiel war das Weiterkommen spätestens nach dem Führungstor des Franzosen Wilfried Zahibo in der 42. Minute besiegelt. Paco Alcacer und Pablo Piatti per Elfmeter erzielten nach der Pause die weiteren Treffer. In der Liga ist der FC Valencia dagegen seit acht Spielen ohne Sieg.

FC Bayerns Ersatztorwart Ulreich fällt vorerst aus

München (dpa) - Der FC Bayern München muss vorerst auf Ersatztorwart Sven Ulreich verzichten. Wie der Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, hatte sich der 27-Jährige bei der letzten Einheit im Trainingslager in Doha eine Zerrung des Syndesmosebandes zugezogen. Damit fällt Ulreich für das Testspiel am Samstag beim Karlsruher SC aus. Es ist die Generalprobe der Bayern vor ihrem Rückrundenauftakt am nächsten Freitag beim Hamburger SV. Wie Ulreich fehlten am Donnerstag beim ersten Training nach dem Camp in Katar auch die Rekonvaleszenten Mario Götze, Franck Ribéry und Medhi Benatia. Sie drehten einige Runden ums Trainingsgelände.

Spalletti kehrt als Trainer zu AS Rom zurück

Rom (dpa) - Nach mehr als sechs Jahren ist Luciano Spalletti wieder Trainer beim italienischen Fußball-Erstligisten AS Rom. Dies teilte der Hauptstadtclub am Donnerstag offiziell mit. Unter großem Gedränge von Medien und Fans landete der 56-Jährige am Mittag in der italienischen Hauptstadt, um möglichst schnell seine Arbeit mit der Mannschaft aufzunehmen. Spalletti war bereits von 2005 bis 2009 Trainer bei AS Rom und war zuletzt Coach beim russischen Club Zenit St. Petersburg. Am Mittwoch hatte der Traditionsverein mitgeteilt, dass Rudi Garcia den Club des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger nach zweieinhalb Jahren verlässt.

Zweiter Etappensieg für Al-Attiyah bei Rallye Dakar



San Juan (dpa) - Der letztjährige Sieger Nasser Al-Attiyah hat seinen zweiten Tageserfolg bei der Rallye Dakar in Südamerika eingefahren. Auf der elften Etappe von La Rioja nach San Juan gewann der Mini-Pilot aus Katar am Donnerstag mit 5:52 Minuten Vorsprung vor Rekordweltmeister Sébastien Loeb auf Peugeot. Dritter wurde der Finne Mikko Hirvonen im Mini mit 7:01 Minuten Rückstand auf Al-Attiyah. Der Franzose Stéphane Peterhansel auf Peugeot erreichte nach 712 Kilometern 8:05 Minuten nach Al-Attiyah das Ziel in Argentinien. Der Dakar-Rekordsieger verteidigte damit zwei Tage vor dem Ende seine deutliche Führung in der Gesamtwertung vor Al-Attiyah.

Deutsche Hockey-Frauen besiegen Südkorea mit 7:2

Singapur (dpa) - Das deutsche Hockey-Nationalteam der Frauen ist mit einem Sieg in eine Testspielserie in Singapur gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Jamilon Mülders setzte sich am Donnerstag gegen Südkorea mit 7:2 durch und feierte damit den höchsten Sieg in der Länderspielgeschichte beider Nationen. Die Tore für die Deutschen erzielten die zweimal erfolgreiche Marie Mävers, Kristina Hillmann, Anne Schröder, Lisa Altenburg, Katharina Otte und Pia Oldhafer. An diesem Freitag folgt die zweite Partie gegen die Asiatinnen.

Profigolfer Siem startet auf Rang acht in die Joburg Open

Johannesburg (dpa) - Profigolfer Marcel Siem ist stark in die Joburg Open im südafrikanischen Johannesburg gestartet. Der Ratinger kam am Donnerstag bei dem mit 915 000 Euro dotierten Turnier der European Tour als geteilter Achter in das Clubhaus des Royal Johannesburg and Kensington Golf Club zurück. Mit 66 Schlägen liegt Siem nur einen Schlag hinter dem führenden Südafrikaner Justin Walters. Eine noch bessere Platzierung verhinderte lediglich ein Bogey am letzten Loch des 71 Par-Kurses.