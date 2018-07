Oslo (AFP) Norwegen will ab sofort keine Flüchtlinge mehr auf Fahrrädern über die Grenze im hohen Norden nach Russland zurückschicken. Wie die norwegische Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde mit Russland vereinbart, dass Ausländer mit russischen Aufenthaltstiteln per Bus nach Russland zurückgebracht werden können, wenn Norwegen sie abweist. In den Winterwochen kann es am Grenzübergang Storskog Temperaturen um minus 20 Grad geben.

