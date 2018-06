Moskau (AFP) Die russische Rezession hat dem einst vielversprechenden Automarkt schwer zugesetzt. Im vergangenen Jahr hätten die Hersteller 35,7 Prozent weniger Neuwagen verkauft als 2014, teilte am Donnerstag der Verband europäischer Unternehmen (AEB) in Moskau mit. In diesem Jahr rechnet der Verband mit einem weiteren Rückgang von 4,7 Prozent.

