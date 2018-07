Pjöngjang (AFP) Nordkorea hat bitter dagegen protestiert, dass seine Delegation wegen des Atomwaffentests in der vergangenen Woche nun nicht mehr willkommen ist im Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Diese plötzliche Entscheidung sei ungerechtfertigt und "eine sehr böse Tat, die der elementaren Unparteilichkeit und den Prinzipien einer internationalen Organisation widersprechen", zitierte die amtliche Nachrichtenagentur KCNA aus einem Brief des nordkoreanischen UN-Gesandten in Genf.

