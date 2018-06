Rio de Janeiro (dpa) - Im Segelrevier der Olympischen Spiele von Rio de Janeiro sind in den letzten Tagen massenhaft tote Fische entdeckt worden. An verschiedenen Stellen der Guanabara-Bucht wurden mehrere tausend Fische leblos angespült. Wie das Portal "Terra" berichtet, untersuchten Experten der Umweltbehörde daraufhin das Wasser, stellten eine hohe Müllbelastung fest und nahmen Wasserproben. Wassertests hatten in den letzten Monaten wiederholt eine Belastung mit Viren und Giftstoffen ergeben. Insgesamt sollen bis zu zwei Tonnen tote Fische gefunden worden sein.

