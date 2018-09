Los Angeles (AFP) Der Mega-Jackpot von 1,6 Milliarden Dollar in den USA ist geknackt: Mindestens ein Spieler habe die richtigen Zahlen auf seinem Ticket, gab die Lotteriegesellschaft am Donnerstag bekannt. Das Glücksticket mit den richtigen Zahlen - 4, 8, 19, 27 und 34 mit der Zusatznummer 10 - wurde demnach in Kalifornien verkauft. Möglicherweise gibt es aber auch noch mehr Gewinner in anderen Bundesstaaten.

