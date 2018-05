Washington (AFP) Die Musikvideos der verstorbenen britischen Pop-Ikone David Bowie haben im Internet einen neuen Tages-Klickrekord aufgestellt. Das Unternehmen Vevo, das auf YouTube und anderen Videoplattformen Musikvideos verbreitet, teilte am Donnerstag mit, dass Bowies Videos am Montag 51 Millionen Mal angeklickt worden seien. Der Sänger war am Sonntag im Alter von 69 Jahren einer Krebserkrankung erlegen.

