Ouagadougou (AFP) Aus einem großen Hotel in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou sind am Freitagabend Explosionen und Schüsse zu hören gewesen. Vor dem Hotel "Splendid", das sich auf der Hauptstraße von Ouagadougou befindet und das bei westlichen Ausländern und UN-Mitarbeitern beliebt ist, stand ein Auto in Flammen, wie ein AFP-Reporter berichtete. Zahlreiche Menschen flohen aus der Umgebung.

