Nairobi (AFP) Die Anführer des im Mai 2015 verübten Putschversuchs in Burundi sind zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Wie ein Teilnehmer der Gerichtsverhandlung in Gitega, rund hundert Kilometer östlich der Hauptstadt Bujumbura, am Freitag berichtete, verhängte der Oberste Gerichtshof lebenslange Haftstrafen gegen vier Generäle, teilweise in Abwesenheit. Neun Offiziere müssen 30 Jahre ins Gefängnis und acht Mittäter fünf Jahre.

