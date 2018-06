Peking (AFP) Chinas Präsident Xi Jinping wird kommende Woche nach Saudi-Arabien, Ägypten und in den Iran reisen. Xi werde seine fünftägige Tour am Dienstag beginnen, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking am Freitag. Zwischen Saudi-Arabien und dem Iran schwelt eine schwere politische Krise, nachdem Riad Anfang des Jahres zahlreiche Dschihadisten, aber auch den schiitischen Geistlichen Nimr al-Nimr, hatte hinrichten lassen.

