Hamburg (AFP) Nach den Silvester-Übergriffen in Hamburg hat die Polizei in der Hansestadt bisher acht Verdächtige ermittelt. Alle hätten einen Migrationshintergrund und seien entweder Flüchtlinge aus Hamburger Unterkünften oder leben bereits seit Jahren in Deutschland, erklärte die Polizei am Freitag. Auch in Hamburg war es an Silvester vor allem an der Reeperbahn zu einer Vielzahl von sexuellen Übergriffen und anderen Straftaten gekommen.

