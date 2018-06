Brüssel (AFP) Europas Autofahrer haben 2015 so viele Neuwagen gekauft wie seit Jahren nicht. Der Absatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9,3 Prozent auf 13,7 Millionen Autos, wie der Branchenverband Acea am Freitag mitteilte. Analysten rechnen damit, dass es in diesem Jahr weiter bergauf geht: "Billiges Benzin, hohe Rabatte und niedrige Zinsen" nannte die Beratungsgesellschaft E&Y die Gründe.

