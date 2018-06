Berlin (AFP) Eine zunächst erwogene Abstimmung in der Unionsfraktion über die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) soll nun zunächst nicht stattfinden. Es solle vermieden werden, dass es in der nächsten Fraktionssitzung Ende Januar "so eine Art Showdown" gebe, sagte der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach am Freitag im Deutschlandfunk. Er bestätigte aber, dass Unterschriften für eine Kurskorrektur in der Flüchtlingspolitik gesammelt worden seien.

