Frankfurt/Main (AFP) Erstmals seit fünf Jahren ist die Zahl der Organspender im vergangenen Jahr nicht weiter gesunken. 2015 wurden insgesamt 877 Organspender registriert - das war ein leichter Anstieg um 1,5 Prozent, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Freitag in Frankfurt am Main bekannt gab.

