Düsseldorf (AFP) Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf müssen sich ab Februar fünf mutmaßliche Unterstützer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verantworten. Der Prozess gegen die Angeklagten im Alter von 28 bis 59 Jahren soll am 10. Februar beginnen, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Ihnen wird die Unterstützung ausländischer terroristischer Vereinigungen vorgeworfen.

