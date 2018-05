Berlin (AFP) Die Verbindungen zwischen deutschen Dschihadisten der Miliz Islamischer Staat (IS) und den Attentätern, die vergangenen November in Paris 130 Menschen ermordeten, waren offenbar enger als bislang angenommen. Aus Vernehmungsprotokollen des im vergangenen Januar festgenommenen radikalen Konvertiten Nils D. gehe hervor, dass einige der großteils aus Belgien stammenden Attentäter gemeinsam mit deutschen Islamisten in einem Haus in Syrien gelebt haben, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Freitag.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.