Hamburg (AFP) Nach dem Anschlag in Istanbul sollen die Leichen der zehn deutschen Todesopfer einem "Spiegel"-Bericht zufolge in Deutschland obduziert werden. Die Bundesanwaltschaft habe entschieden, die Obduktionen in Deutschland vornehmen zu lassen, berichtete das Magazin. Die Leichen sollen demnach am Freitag oder Samstag überführt werden.

