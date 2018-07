Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat in der Flüchtlingskrise vor einem Scheitern des europäischen Binnenmarktes gewarnt. "Wer Schengen killt, wird im Endeffekt den Binnenmarkt zu Grabe getragen haben", sagte Juncker am Freitag mit Blick auf die Wiedereinführung von Grenzkontrollen zwischen den EU-Staaten. Grenzkontrollen bedeuteten Wartezeiten und damit höhere Kosten, die schnell in die Milliarden gehen könnten.

