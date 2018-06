Belek (SID) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat sein Trainingslager in Belek mit einer weiteren Enttäuschung beendet. Im dritten Test in der Türkei kassierte die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia gegen den Schweizer Erstligisten Young Boys Bern mit 1:2 (0:1) die dritte Niederlage.

Alexander Gerndt hatte die Eidgenossen in der 15. Minute in Führung geschossen, Artjoms Rud?evs gelang eine Viertelstunde vor Schluss der zwischenzeitliche Ausgleich für die Hanseaten, ehe Berns Neuzugang Yoric Ravet in der Nachspielzeit den Siegtreffer für die Schweizer erzielte.

Zuvor hatte der HSV 1:3 gegen Ajax Amsterdam und anschließend 1:2 gegen Drittligist Rot-Weiß Erfurt verloren. Hamburg, das am Samstag die Rückreise an die Elbe antritt, trifft in der Bundesliga zum Rückrundenauftakt am 22. Januar (20.30 Uhr/Sky und ARD) auf Rekordmeister Bayern München.