Guatemala-Stadt (AFP) Der Komiker Jimmy Morales hat am Donnerstag sein Amt als Präsident von Guatemala angetreten. Er werde "ab dem ersten Tag" einen "frontalen Krieg" gegen die Korruption führen, versprach der neue Staatschef. Auch den Hunger in seinem Land will er beseitigen und das Erziehungssystem verbessern.

