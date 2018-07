Breslau (SID) - Schrecksekunde für die spanischen Handballer: Kapitän Victor Tomas von Champions-League-Sieger FC Barcelona musste vor dem EM-Auftakt am Samstag (18.30 Uhr/ZDF) in Breslau gegen Deutschland aufgrund einer allergischen Reaktion ins Krankenhaus eingeliefert werden. Erst nach mehrstündiger Behandlung wurde er wieder entlassen. Das gab der spanische Verband bekannt. Der Rechtsaußen reagierte wohl auf Nüsse in seinem Essen allergisch. Sein Einsatz gegen Deutschland sollte aber nicht gefährdet sein.