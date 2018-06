Jerusalem (AFP) Der frühere israelische Präsident und Friedensnobelpreisträger Schimon Peres hat seine Herzoperation nach Angaben des behandelnden Arztes gut überstanden. Nach der "erfolgreichen" Erweiterung einer verengten Herzarterie sei der Zustand des 92-Jährigen "ausgezeichnet", sagte der Mediziner Victor Guetta am Freitag im Armeeradio. Peres hatte am Donnerstag über Schmerzen in der Brust geklagt und war ins Scheba-Krankenhaus bei Tel Aviv gebracht worden, wo er von Guetta operiert wurde.

