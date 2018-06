Florenz (AFP) Die ehemalige US-Studentin Amanda Knox, die durch das Justizdrama um die Ermordung der britischen Austauschstudentin Meredith Kercher in Italien weltweit bekannt wurde, ist einer erneuten Verurteilung wegen Verleumdung entgangen. Ein Gericht in Florenz sprach sie am Donnerstag vom Vorwurf der Verleumdung von Polizisten frei. Knox hatte in dem Mordprozess einen kongolesischen Barbesitzer der Tat bezichtigt und wurde deshalb bereits wegen Verleumdung verurteilt.

