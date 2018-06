Jaunde (AFP) Bei Angriffen der Islamistengruppe Boko Haram sind nach kamerunischen Angaben seit 2013 fast 1200 Menschen allein in Kamerun getötet worden. Insgesamt seien in diesem Zeitraum knapp 1100 Zivilisten, 67 Soldaten und drei Polizisten durch "barbarische Attacken" der Extremisten getötet worden, sagte Kommunikationsminister Issa Tchiroma Bakary am Freitag in Jaunde.

