London (dpa) - Es soll ein großes Straßenfest werden, wenn die Queen ihren 90. Geburtstag feiert - Höhepunkt der Feierlichkeiten für Elizabeth II. ist am 12. Juni ein Lunch an der Londoner Prachtstraße The Mall.

Doch die 10 000 Gäste müssen tief in die Tasche greifen: 150 Pfund (fast 200 Euro) kostet ein Ticket für das Mittagsmahl aus Picknick-Körben, wie der Palast am Freitag bekanntgab. Zumeist kommen geladene Gäste in den Genuss, Mitglieder der rund 600 karitativen und anderweitigen Organisationen, bei der die Königin Schirmherrin ist.

Rund 1000 Tickets für das Lunch und die farbenprächtige Parade sind für Normalbürger reserviert und sollen im Februar verlost werden. 40 Prozent des Ticketpreises seien für karitative Zwecke vorgesehen, hieß es. Eigentlich hat die Queen am 21. April Geburtstag - doch weil das Wetter in England dann häufig mies ist, feiert sie stets später.

Diesmal ist die erste Etappe im Mai: ein mehrtägiges Riesen-Spektakel mit 900 Pferden und 1500 Teilnehmern bei Schloss Windsor (12. bis 15.5.). Nochmals drei Tage Feierlichkeiten sind dann im Juni (10. bis 12.6.) geplant - samt Dankgottesdienst in St. Paul's Cathedral, der Queen's Birthday Parade (auch Trooping the Colour genannt) und zum Abschluss das Picknick an der Mall.

