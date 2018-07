Baden-Baden (dpa) - Nach seinem Tod hat David Bowie mit seinem letzten Studiowerk "Blackstar" Platz eins der Offiziellen Deutschen Album-Charts erreicht. Das teilte GfK Entertainment am Freitag mit.

Es sei das zweite Mal nach "The Next Day" (2013), dass der britische Popstar diese Hitliste anführe. Neben fünf alten Alben stiegen auch sechs Bowie-Singles in die Charts ein, darunter am besten "Heroes" (auf Rang 19) und "Space Oddity" (Platz 40).

Die alte Nummer eins, Adele, fiel mit ihrem Album "25" auf Rang drei. Platz zwei geht an das Erfurter DJ-Duo Gestört aber GeiL mit der gleichnamigen Debütplatte. Auch neu in den Top 10: der Deutschrapper B-Tight ("Born 2 B-Tight") auf Platz sechs und die Schlagergruppe Klubbb3 - bestehend aus Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff - auf Rang sieben mit "Vorsicht unzensiert!".

Die lange Vormachtstellung von Adele ist auch in den Single-Charts vorbei. Nach elf Nummer-eins-Wochen fiel "Hello" auf Platz zwei. Neuer Spitzenreiter ist "Catch & Release (Deepend Remix)" des amerikanischen Singer-Songwriters Matt Simons.

Höchste Neueinsteiger in den Single-Charts sind DJ Ötzi & Nik P. mit "Geboren um dich zu lieben". Mit ihrem Hit "Ein Stern (... der deinen Namen trägt)" waren sie einst 107 Wochen platziert.