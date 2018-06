Deutsche Männer-Staffel in Ruhpolding Fünfter - Norwegen gewinnt

Ruhpolding (dpa) - Wegen zu vieler Schießfehler hat die deutsche Männer-Staffel beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding einen Podestplatz verpasst. Erik Lesser, Johannes Kühn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll erreichten am Freitag nach 4 x 7,5 Kilometern Rang fünf. Nach drei Strafrunden und neun Nachladern lag der Staffel-Weltmeister 1:51,4 Minuten hinter den siegreichen Norwegern zurück. Vor 13 500 Zuschauern wurde Olympiasieger Russland Zweiter vor Österreich. Auch beim ersten Staffel-Rennen der Saison in Hochfilzen Mitte Dezember hatte es die deutsche Staffel auf Platz fünf geschafft.

Velez Zuzulova gewinnt erneut Weltcup-Slalom - Willibald überrascht

Flachau (dpa) - Veronika Velez Zuzulova hat auch den zweiten Weltcup-Slalom in Flachau gewonnen. Die Slowakin setzte sich am Freitag vor Frida Hansdotter aus Schweden und ihrer Teamkollegin Petra Vlhova durch. Velez Zuzulova wiederholte ihren Erfolg vom Dienstag auf demselben Hang. Für eine Überraschung sorgte die erst 19 Jahre alte Elisabeth Willibald aus Jachenau, die in ihrem siebten Weltcup-Rennen 15. und damit beste Deutsche wurde. Insgesamt hatten es vier Fahrerinnen des DSV in die Entscheidung geschafft. Hinter Willibald landete Christina Geiger auf Rang 19 und Lena Dürr auf dem 21. Platz. Auch Susanne Weinbuchner als 29. sammelte noch Punkte.

Wieder kein Podestplatz: WM-Zweite Schneiderheinze Vierte im Weltcup

Park City (dpa) - Bobpilotin Anja Schneiderheinze hat erneut den Podestplatz im Weltcup verpasst. Die Erfurterin legte mit Annika Drazek am Freitag auf der Olympia-Bahn von 2002 in Park City zwar zwei Startbestzeiten hin, konnte diesen Vorsprung jedoch nicht ins Ziel retten. Nach zwei Durchgängen hatte sie 0,69 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus Kanada. Auf Platz zwei kam die Österreicherin Christina Hengster, die nach dem ersten Durchgang überraschend in Führung lag. US-Pilotin Jamie Greubel Poser belegte Platz drei.

Brose Baskets gelingt Euroleague-Überraschung bei Olympiakos Piräus

Piräus (dpa) - Den Brose Baskets Bamberg ist in der Euroleague eine Auswärts-Sensation bei Olympiakos Piräus gelungen. Der deutsche Meister gewann am Freitag das dritte Zwischenrundenspiel in Griechenland mit 77:72 (39:26) und steht damit in der Gruppe F bei zwei Siegen und einer Niederlage. Gegen den dreimaligen Champion im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb zeigten die Bamberger phasenweise überragendes Basketball und hatten in Darius Miller den besten Werfer des Abends in ihren Reihen. Der Amerikaner erzielte 23 Punkte für die Oberfranken, Janis Strelnieks gelangen 15 Zähler.

Reimer neuer DEL-Rekordtorschütze - Kölner Haie siegen im Rheinderby

Nürnberg (dpa) - Nationalspieler Patrick Reimer von den Nürnberg Ice Tigers ist neuer Rekordtorschütze der Deutschen Eishockey Liga. Der Stürmer erzielte am Freitagabend beim 5:3 (2:1,2:1,1:1) gegen die Hamburg Freezers seinen 263. DEL-Treffer und schob sich damit am früheren Nationalmannschaftskapitän Michael Wolf vorbei (262). Patrick Reimer traf in der 58. Minute zum Endstand. Mit einem Derbysieg bei der Düsseldorfer EG rettete Krisenclub Kölner Haie seinem Trainer Niklas Sundblad womöglich vorerst den Job. 3:0 (1:0,1:0,1:1) gewann der Traditionsclub auswärts das Prestigeduell.

Deutsche Hockey-Herren nach zweitem Sieg im Halbfinale

Prag (dpa)- Deutschlands Hockey-Herren haben das Halbfinale bei der Hallen-Europameisterschaft in Prag erreicht. Nach dem 8:4 (2:2) gegen Russland im zweiten Spiel hat das Team von Trainer Stefan Kermas aufgrund zweier Siege mindestens Platz zwei in Gruppe A sicher, da die Verfolger Russland und Polen (jeweils ein Sieg) noch gegeneinander spielen müssen. Am Samstag (9.00 Uhr) bestreitet die DHB-Auswahl ihre abschließende Vorrunden-Partie gegen das sieglose Schlusslicht Schweiz.

Wasserballer nach 13:14 gegen Rumänien vor schwerem EM-Achtelfinale

Belgrad (dpa) - Die deutschen Wasserball-Männer stehen bei der Europameisterschaft in Belgrad im Achtelfinale vor einer schweren Aufgabe. Nach der 13:14 (3:3, 2:3, 5:5, 3:3)-Niederlage gegen Angstgegner Rumänien im letzten Vorrundenspiel der Gruppe C wartet in der K.o-Phase am Sonntag nun ein dicker Brocken, wenn die drittplatzierten Deutschen auf Russland treffen.

Peterhansel bei Rallye Dakar vor Gesamtsieg

San Juan (dpa) - Rekordgewinner Stéphane Peterhansel steht bei der Rallye Dakar in Südamerika unmittelbar vor seinem insgesamt zwölften Gesamtsieg. Der Franzose verteidigte am Freitag mit einem neunten Platz auf der zwölften und vorletzten Etappe über 450 Kilometer von San Juan nach Villa Carlos Paz seine komfortable Führung in der Gesamtwertung. Vor dem Schlussabschnitt nach Rosario am Samstag liegt Peugeot-Pilot Peterhansel nun 40:59 Minuten vor Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah aus Katar im Mini. Den Tagessieg sicherte sich der Finne Mikko Hirvonen im Mini mit einem Vorsprung von neun Sekunden auf Al-Attiyah.

Wathelet siegt in der Qualifikation für Weltcup-Springen in Leipzig

Leipzig (dpa) - Gregory Wathelet hat beim internationalen Reitturnier in Leipzig die Qualifikation für das Weltcup-Springen gewonnen. Der Springreiter aus Belgien siegte am Freitagabend dank des schnellsten Ritts ohne Strafpunkt im Sattel von Eldorado. Auf Platz zwei folgte Carlos Moya aus Spanien mit Carlo. Der Sieger erhielt als Prämie ein Auto im Wert von 50 000 Euro. Bester deutscher Starter war Marcus Ehning aus Borken, der mit Cornado auf Platz fünf kam.