Gaza (AFP) Bei schweren Auseinandersetzungen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel sind am Freitag zwei Palästinenser tödlich verletzt worden. Ein 18-Jähriger und ein 26-Jähriger seien von Schüssen der israelischen Armee tödlich am Hals und am Bauch getroffen worden, sagte eine Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums. Darüber hinaus seien 15 Palästinenser verletzt worden.

