Berlin (dpa) - Die Zuversicht in Deutschland beim Thema Flüchtlinge schwindet laut einer neuen Umfrage. Eine klare Mehrheit zweifelt laut ZDF-"Politbarometer" daran, dass Deutschland die Flüchtlingskrise verkraften kann. Ein Drittel der Befragten gab an, dass die Angriffe auf Frauen in der Silvesternacht in Köln ihre Einstellung in der Flüchtlingsfrage verändert haben. Davon profitiert offenbar auch die Alternative für Deutschland. Im "Politbarometer" erreichte die AfD erstmals ein zweistelliges Ergebnis und überholt mit 11 Prozent erstmals die Grünen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.