München (SID) - Neues Jahr und vielleicht neue große Erfolge für die deutschen Radprofis. Mit dem schon traditionellen Kriterium in Adelaide beginnt am Sonntag die Radsport-Saison 2016. Am kommenden Montag folgt der Start der Tour of San Luis in Argentinien (18. bis 24. Januar), wo Rundfahrtasse wie Nairo Quintana und Vincenzo Nibali sowie Weltmeister Peter Sagan einsteigen, ab Dienstag schließt sich die Tour Down Under (19. bis 24.Januar) an.

Die bekanntesten deutschen Fahrer warten bis auf den Berliner Tour-Etappensieger Simon Geschke, der in Australien dabei ist, noch knapp zwei Wochen mit ihrem Saisoneinstieg. Der Sport-Informations-Dienst (SID) gibt einen Überblick zu ihren Ambitionen im Olympiajahr:

ANDRÉ GREIPEL (33/LOTTO-SOUDAL): Der gebürtige Rostocker hat 2015 - unter anderem mit vier Etappensiegen bei der Tour de France - die Messlatte sehr hoch gelegt. Im Juli bei der Tour will Greipel auch diesmal wieder glänzen, zudem bestreitet er im Mai erneut den Giro d'Italia. Großes Ziel des "Gorilla" ist allerdings der WM-Titel im Oktober in Katar. Der erste Start des Top-Sprinters ist bei der Mallorca-Challenge Ende Januar.

MARCEL KITTEL (27/ETIXX-QUICK STEP): Kittel möchte zunächst zu seiner Bestform zurück, Siege stehen nach dem Seuchenjahr 2015 erst einmal hinten an. Bis zum Mai wird an der Feinabstimmung gearbeitet, dann folgt beim Giro d'Italia der erste echte Härtetest. Eine erfolgreiche Rückkehr zur Tour de France steht ganz oben auf der Wunschliste des gebürtigen Arnstädters, der sich die Katar-WM auch dick angestrichen hat. Kittel feiert sein Saisondebüt bei der Dubai-Tour Anfang Februar.

TONY MARTIN (30/ETIXX-QUICK STEP): Auch der Wahl-Schweizer hatte eine Enttäuschung zu verarbeiten: das missratene Zeitfahren bei der WM in Richmond. Die neue Saison steht ganz im Zeichen von Olympia, wo Martin auf einem sehr bergigen Zeitfahr-Kurs zumindest eine Medaille möchte. Auch die Tour de France steht deshalb eher als Vorbereitung auf Rio in seinem Programm. Dafür möchte sich der gebürtige Lausitzer bei den Klassikern im Frühjahr testen. Er startet wie Kittel in Dubai in die Saison.

JOHN DEGENKOLB (27/GIANT-ALPECIN): Das Gesicht des deutsch lizenzierten Teams hat einiges zu verteidigen im neuen Jahr. In die Klassiker Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix geht Degenkolb als Vorjahressieger, gerne möchte er auch bei der Flandern-Rundfahrt ganz oben stehen. Später soll ihm im vierten Anlauf endlich sein erster Tour-Etappensieg glücken. Dazu plant der gebürtige Geraer einen Olympiastart, allerdings ebenso wie bei der WM eher als Helfer. Degenkolb beginnt auch in Dubai.

SIMON GESCHKE (29/GIANT-ALPECIN): Mit seinem Triumph auf der Tour-Etappe nach Pra Loup fuhr Geschke ins Rampenlicht, seine Freudentränen gehörten zu den eindrücklichen Bildern der Tour 2015. Für den gebürtigen Berliner wird das Amstel Gold Race der erste Höhepunkt sein, die Frankreich-Rundfahrt steht ebenfalls wieder auf der Agenda. Und schließlich ist Geschke fast der einzige deutsche Profi, der auf dem extrem schwierigen Straßenkurs von Rio eine vordere Platzierung erreichen kann. Nach Knieproblemen im Winter wird er die Tour Down Under vorrangig zum Einrollen nutzen.