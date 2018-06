Freetown (AFP) Nur Stunden nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Ebola-Epidemie in Westafrika offiziell für beendet erklärt hat, ist eine Frau in Sierra Leone womöglich an der Krankheit gestorben. Ein Team des Gesundheitsministeriums sowie Experten auch der WHO untersuchten den Fall, gab ein Regierungssprecher am Donnerstag bekannt. Demnach war bei einem ersten Test nach dem Todesfall in der Stadt Magburaka im Norden des Landes das Ebola-Virus nachgewiesen worden. Weitere Test-Ergebnisse werden am Freitag erwartet.

