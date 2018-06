Kapstadt (AFP) Wegen falscher Ausweispapiere ist der US-Rapper Mos Def in Südafrika von den Behörden festgesetzt worden. Der 42-Jährige musste sich am Freitag vor Gericht wegen Verstoßes gegen die Einwanderungsgesetze verantworten, weil er bei seiner Ausreise einen "Weltbürgerpass" vorgelegt hatte. Laut Innenministerium hatte der Hip-Hop-Musiker, der mit bürgerlichem Namen Dante Terrel Smith heißt, Südafrika mit einem US-Pass und einem Touristenvisum betreten, soll aber schon mehrere Jahre in Kapstadt leben.

