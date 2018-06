Taipeh (AFP) Vor der Präsidentschaftswahl in Taiwan haben der Kandidat Eric Chu von der Regierungspartei Kuomintang (KMT) und seine Rivalin Tsai Ing Wen von der oppositionellen Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) noch einmal um Stimmen geworben. Tsai sagte am Freitag vor Anhängern in der zentralen Stadt Taichung, sie wolle, "dass Taiwan wieder wächst". In Taipeh sagte Chu, er stehe für "Vertrauen und Ruhe".

