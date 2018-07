Jakarta (dpa) - Drei nach dem Terroranschlag in Indonesien festgenommene Verdächtige haben Polizeiangaben zufolge nichts mit der Tat zu tun. Gegen sie würde wegen Erpressung ermittelt, aber es gebe keine Anhaltspunkte, die sie mit den Attentätern von gestern in Verbindung brächten, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei fahnde im ganzen Land mit Hochdruck nach mutmaßlichen Terroristen. Fünf Männer hatten gestern in Jakarta ein Café und eine Polizeistation überfallen. Sieben Menschen starben.

